Индия и Пакистан обменялись в воскресенье списками ядерных объектов и средств в соответствии с договором от 1988 года.

Как передает ТАСС, об этом сообщило министерство иностранных дел Индии на официальном сайте.

«Индия и Пакистан провели сегодня по дипломатическим каналам в Нью-Дели и Исламабаде одновременный обмен списками ядерных объектов в соответствии с соглашением о предотвращении нападений на ядерные объекты», — указывается в сообщении.

Соглашение предусматривает, что две соседние ядерные державы каждый год 1 января предоставляют друг другу списки таких объектов на своей территории, чтобы предотвратить несанкционированные атаки на них. Эта мера считается одной из важнейших по поддержанию безопасности в Южной Азии. В этом году стороны обменялись списками в 26 раз, первый обмен состоялся 1 января 1992 года.

Современные Индия и Пакистан появились после того, как в 1947 году Британская Индия, получив независимость, распалась на два государства по религиозному признаку. Отношения между двумя соседними государствами весьма напряженные: Индия и Пакистан трижды воевали друг с другом. В 1998 году Нью-Дели и Исламабад провели испытания ядерного оружия, после чего холодная война в Южной Азии стала противостоянием ядерных держав.