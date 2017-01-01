Эксперты в Швеции официально ввели в обращение новое слово, навеянное выступлениями избранного президента США Дональда Трампа.

Как передает Интерфакс со ссылкой на французские СМИ, речь идет о слове «Trumpifiering», которое можно перевести как «трампизация».

Члены специального совета по вопросам языка, работающего при министерстве культуры Швеции, пояснили, что это слово означает «публичное выступление в таком стиле, при котором цель — высказаться, чтобы быть замеченным, не думая о последствиях и о фактах».

В общей сложности, шведский совет по вопросам языка одобрил 43 новых слова, «родившихся» в 2016 году.