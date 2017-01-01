Полиция Калгари (провинция Альберта) арестовала пилота авиалайнера, который заснул в кабине из-за алкогольного опьянения перед вылетом в Мексику.

Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC, борт канадской авиакомпании Sunwing Airlines должен был вылететь в курортный мексиканский город Канкун. На его борту находились 99 пассажиров и шесть членов экипажа. Члены команды обратили внимание на «веселое» состояние пилота перед его заходом в самолет, а спустя некоторое время обнаружили его «в бессознательном состоянии» в кабине лайнера. Он был пьян.

В результате командир воздушного судна был арестован полицией. Компания-перевозчик смогла оперативно найти ему замену.