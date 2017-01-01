США продолжат поддержку Грузии.

Как передает ТАСС, об этом заявил в воскресенье журналистам в Тбилиси прибывший сюда с двухдневным рабочим визитом бывший кандидат в президенты США от Республиканской партии, сенатор Джон Маккейн. «США и далее продолжат поддержку свободы, суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ страны», — сказал он.

Как сообщили представители властей Грузии, Маккейн проведет встречи с президентом страны Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили и министром обороны Леваном Изория. Будут обсуждены вопросы развития стратегического партнерства двух стран.

30 декабря Изория заявил, что предстоящий в начале января 2017 года «визит сенатора Маккейна в Грузию подчеркивает стратегическое партнерство двух стран». По его словам, «США увеличивают поддержку Грузии, подтверждением чего является оформленный в июле между двумя странами меморандум «Об углублении партнерства Грузии и США в сфере обороны и безопасности». Министр сообщил, что во время визита в Тбилиси Маккейна ознакомят с реформами, запланированными в системе обороны и в целом в стране.

29 декабря премьер-министр Квирикашвили сообщил, что правительство Грузии установило первые контакты с новой администрацией США. «В будущем мы ожидаем углубления сотрудничества двух стран в соответствии с положениями Хартии стратегического партнерства между Грузией и США (подписано в январе 2009 года в Вашингтоне — прим. ТАСС)», — сказал премьер.

Грузия и США активно сотрудничают с 1992 года в сферах политики, экономики, торговли, а с конца 1990-х годов — в области обороны и безопасности. Сенатор Джон Маккейн в последние 15 лет неоднократно приезжал в Грузию, встречаясь с высшими должностными лицами страны и заявляя о поддержке Грузии.