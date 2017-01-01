Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и член Еврокомиссии по политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан заявили в воскресенье о соболезнованиях Евросоюза в связи с терактом в ночном клубе Стамбула.
«Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал», — говорится в совместном заявлении высокопоставленных представителей ЕС, распространенном в Брюсселе.
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Белоруссия осуждает все проявления терроризма и подтверждает солидарность с народом Турции, заявил МИД республики.
«В Белоруссии с глубокой болью восприняли известие о террористическом акте в Стамбуле в новогоднюю ночь, повлекшем гибель и ранения десятков мирных граждан разных стран. Белорусская сторона решительно осуждает все проявления терроризма и подтверждает солидарность с дружественным народом Турции», — говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.
Подчеркивается, что в Минске искренне сочувствуют родным и близким погибших, желают скорейшего выздоровления пострадавшим.
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МИД Польши выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле.
«С глубокой печалью мы получили информацию о теракте в Стамбуле. С болью объединяемся с семьями и близкими жертв. Мы решительно осуждаем все формы терроризма. Искренние соболезнования близким жертв, а также всему обществу и властям Турции», — говорится в сообщении польского МИД в Twitter.
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Папа Римский Франциск выразил соболезнования турецкому народу в связи с терактом в новогоднюю ночь, унёсшим жизни 39 человек.
«К сожалению, насилие произошло и в эту ночь пожеланий и надежды. Опечаленный, я выражаю близость турецкому народу», — сказал понтифик во время традиционной воскресной проповеди Angelus на площади Святого Петра в Ватикане.Франциск заверил, что молится за всех пострадавшем в этом теракте, и выразил свою поддержку всем «людям доброй воли», которые борются с терроризмом.
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Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер решительно осудил теракт, произошедший в новогоднюю ночь в Стамбуле.
«Мы решительно осуждаем это преступление и терроризм в любой форме», — говорится в заявлении министра, которое разослал МИД.
«Я потрясен новостями о новогодней ночи на Босфоре. Вновь в Турции невинные молодые люди стали жертвами жестокого и трусливого нападения… В эти тяжелые часы мы находимся на стороне Турции», — заявил Штайнмайер.