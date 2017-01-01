Князь Димитрий Романович — старший в роду Романовых — скончался в Дании на 91-м году жизни.

Как сообщила ТАСС его супруга княгиня Феодора Алексеевна, глава семьи был срочно госпитализирован на минувшей неделе после резкого ухудшения состояния здоровья.

«Димитрий Романович скончался в госпитале вечером 31 декабря «, — сказала княгиня Романова.

Князь императорской крови Димитрий Романович родился 17 мая 1926 года в Антибе (Франция), где его родители находились в эмиграции. Историк и писатель, он был праправнуком по прямой линии императора Николая I.

Его отец Роман Петрович — троюродный брат и крестник последнего российского императора Николая II, мать Прасковья Дмитриевна была дочерью графа Дмитрия Шереметева.

Димитрий Романович жил в последние годы Дании, где он возглавлял благотворительный фонд семьи Романовых, помогая российским больницам и детским домам.

В октябре 2016 года он в последний раз приезжал в Москву, где ему был вручен орден Александра Невского за заслуги в распространении за рубежом знаний об историческом и культурном наследии России.