Одной из жертв атаки на ночной клуб в Стамбуле стал мужчина, переживший 10 декабря двойной теракт рядом с городским стадионом, в котором погибли более 40 человек, передает РИА Новости со ссылкой на издание Daily Sabah.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным разных СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин уточнил, что атаку совершил террорист-одиночка. По последней информации, в результате нападения погибли 39 человек и 69 получили ранения.

Сотрудник охранной службы Фатих Чакмак находился на службе в тот момент, когда террорист ворвался в помещение клуба, пишет газета.

10 декабря в одном из центральных районов Стамбула Бешикташ рядом со стадионом «Водафон Арена» через полтора часа после окончания футбольного матча между местным «Бешикташем» и «Бурсаспором» из Бурсы произошел взрыв заминированного автомобиля. Взрывное устройство было приведено в действие с помощью дистанционного управления, когда рядом с заминированной машиной находился автобус с полицейскими, которые обеспечивали охрану футбольного матча и уже покидали район стадиона. Чакмак в тот день также был среди тех, кто следил за безопасностью на спортивном мероприятии, отмечает издание.

Позже глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил о втором взрыве также в районе стадиона, который совершил террорист-смертник. В результате двойного теракта погибли 44 человека, в том числе 38 полицейских.