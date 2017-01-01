Самолет авиации ВМС Южной Кореи Lockheed P-3CK случайно сбросил противокорабельные ракеты «Гарпун», торпеду и глубинные мины во время полета над Японским морем, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

«Один из членов экипажа по ошибке нажал на переключатель экстренного сброса оружия», — сообщил официальный представитель.

По данным агентства, ракеты упали в воду в 30 километрах от восточного побережья страны. В районе находилась одна рыбацкая лодка, однако ей никакого ущерба нанесено не было. Военно-морские силы страны сообщили, что вооружение не было снаряженным и риска взрыва не было.