МИД Азербайджана осудил теракт в Стамбуле, в результате которого погибли и получили ранения многочисленные люди, говорится в заявлении министерства.

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров направил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу письмо соболезнования.

МИД Азербайджана выражает глубокое соболезнование семьям и близким погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Предательские и подлые террористические действия террористов не смогут сломать волю и решимость братской Турции в борьбе с терроризмом», — говорится в заявлении министерства.