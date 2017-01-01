Президент Франции Франсуа Олланд осудил теракт в Стамбуле, жертвами которого стали по меньшей мере 39 человек, говорится в заявлении Елисейского дворца.

«Президент Республики решительно осуждает террористический акт, который унес жизни по меньшей мере 39 человек в ночном клубе в Стамбуле на предновогодней вечеринке», — сказано в коммюнике. По словам Олланда, Франция выражает солидарность с Турцией в этом испытании и намерена вместе с партнерами и дальше безжалостно вести борьбу с терроризмом.

Осудил теракт в Стамбуле и Пекин. «Китай решительно осуждает случившееся, твердо выступает против любых форм терроризма, намерен вместе с турецкой стороной и мировым сообществом усилить координацию и сотрудничество, защищать глобальный и региональный мир и безопасность», — приводит МИД КНР слова официального представителя ведомства Хуа Чуньин. По ее словам, глава МИД Ван И направил телеграмму с соболезнованиями своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу.

Гнусным преступлением назвал теракт в Стамбуле МИД Казахстана. «Мир столкнулся с еще одним проявлением терроризма в виде такого гнусного преступления, организаторы и вдохновители которого должны быть выявлены и понести заслуженное наказание», — подчеркивает внешнеполитическое ведомство Казахстана.