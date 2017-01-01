Азербайджан с 1 января начинает процесс снижения посуточной нефтедобычи на 35 тысяч баррелей, согласно решению ОПЕК.

Как передает АПА, в Вене 10 декабря 2016 года прошла встреча ОПЕК с нефтедобывающими странами вне организации. ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей.

Это вовсе не означает, что Азербайджан сразу же 1 января сократит посуточную нефтедобычу на 35 тысяч баррелей. С 1 января решение ОПЕК вступает в силу, Азербайджан начинает процесс снижения. ОПЕК ожидает снижения в течение шести месяцев.