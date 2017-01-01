Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью граждан Турции и ряда других стран в результате террористического акта в Стамбуле, сообщает пресс-служба Кремля.

«Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника. Но террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Наш общий долг — дать решительный отпор террористической агрессии», — приводит пресс-служба слова Путина.

Как отмечается, президент России подтвердил, что в борьбе с этим злом Россия была и остается надежным партнером Турции. Путин передал слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.