Число пострадавших в результате теракта в Стамбуле граждан Азербайджана увеличилось.

Стало известно о ещё одном пострадавшем во время теракта азербайджанце, cказал Trend официальный представитель МИД Азербайджана Хикмета Гаджиев.

В настоящее время генконсульство страны в Стамбуле выясняет его личность .

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В числе пострадавших в ходе теракта в Стамбуле находится гражданка Азербайджана.

Об этом сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«В эти минуты поступила информация о том, что среди раненых в результате террора в Стамбуле есть гражданка Азербайджана. Генконсульство Азербайджана в Стамбуле выясняет ее личность и продолжает работу с соответствующими органами Турции в данном направлении», — сообщил Гаджиев.