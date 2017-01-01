С белорусской земли, которая остается островком стабильности, никогда не будут исходить агрессия и угрозы.

Как передает ТАСС, об этом заявил в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем новогоднем поздравлении.

«В разных уголках планеты вспыхивают вооруженные конфликты, совершаются теракты, обостряются межнациональные и межконфессиональные войны, — отметил Лукашенко. — Сохранить Белоруссию островком стабильности и спокойствия было непросто, но мы это сделали, обеспечив мир и безопасность граждан». Лукашенко подчеркнул, что «наши соседи, друзья, братские народы должны знать, что с белорусской земли никогда не будет агрессии и угроз».

«Суверенная и независимая Белоруссия оказалась в эпицентре мировых геополитических и экономических событий. Мы живем в открытой стране и прежде всего поэтому стали заложниками той экономической ситуации, которая сложилась у наших традиционных экономических партнеров», — отметил белорусский президент. По его словам, шаг за шагом Белоруссия укрепляет свой авторитет в международном сообществе. «Особого признания она удостоилась, став площадкой миролюбивых инициатив. Дружелюбие, гостеприимство, открытость к сотрудничеству привлекают к нам симпатии многих народов», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, белорусы проводят взвешенную международную и выверенную внутреннюю политику. «Постоянное внимание уделяем укреплению единства народа, недопущению экстремистских проявлений, разжигания вражды на национальной и религиозной почве», — подчеркнул Лукашенко. При этом добавил, что политические кампании уходящего года «показали гражданскую зрелость и культуру наших людей».

«Всматриваясь в будущее, большие надежды возлагаем на 2017 год. Он должен стать переломным и дать мощный импульс для развития страны», — подчеркнул президент Белоруссии.