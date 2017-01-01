В новом году турецкий народ сохранит свое единство и решительно продолжит свой путь.

Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в поздравительном послании турецкому народу, передает «Анадолу».

«Те, кто посредством попытки переворота и терактов пытался ослабить Турцию, не достигнут своей цели, и потерпят поражение благодаря единству нашего народа и государства», — говорится в тексте послания.

«Мы будем, как зеницу ока, беречь нашу демократическую стабильность, верховенство закона и безопасность государства. Под руководством президента и в сотрудничестве с оппозиционными партиями мы усилим нашу солидарность и победим терроризм. Никто не сможет нарушить наше спокойствие и братство», — отмечается в поздравлении.

Ранее лидер Турции Реджеп Эрдоган также поздравил турецкий народ с новогодними праздниками и пообещал разделаться со всеми террористами в 2017 году и привести Турцию к новым экономическим успехам.