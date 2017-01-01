Вооруженные формирования Армении, используя крупнокалиберные пулеметы в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 92 раза.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района, в селах Паравакар, Беркабер и на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах Бердского района, с безымянных высот на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы Газахского района, в селах Алибейли, Агдам, Агбулаг, Коханеби, Мунджуглу Товузского района, а также на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы, Сарыджалы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Ашагы Вейселли, Ашагы Сейидахмедли, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.