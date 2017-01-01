Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) планирует теракты с применением химического оружия в Великобритании.

Как передает РИА Новости, об этом заявил замглавы британского МВД Бен Уоллес.

«Целями ИГ, несомненно, являются атаки с большим числом жертв. У них нет нравственных преград, мешающих применить химическое оружие против населения», — заявил Уоллес в интервью газете Sunday Times.

Замминистра отметил, что он имеет в виду не конкретный план ИГ, а их возможные амбиции. «Мы видели сообщения о применении химоружия в Ираке и Сирии. Мы видели, что они хотят сделать это в Европе», — отметил он.

В качестве доказательства он привел, арест членов ячейки ИГ в Марокко, у которых были обнаружены токсичные химические и биологические вещества.

Издание со ссылкой на британскую разведку сообщает, что боевики ИГ могут сами производить иприт и экспериментировали с биологическим оружием.