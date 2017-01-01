Девятый генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил 1 января с первым посланием к международному сообществу, призвав правительства и народы стран в новом году бороться за мир и налаживать диалог, невзирая на политические разногласия, передает ТАСС.

В заявлении, распространенном на семи языках, включая русский, Гутерриш признался, что в первый день пребывания на посту административного главы ООН у него на душе неспокойно, и его мучает вопрос, как помочь миллионам людей, ставших заложниками вооруженных конфликтов, «конца которым не видно». По его словам, «в этих войнах нет победителей — есть только проигравшие». «Триллионы долларов тратятся на уничтожение социальной и экономической базы, раскручивая тем самым спираль недоверия и страха, и этот порочный круг может сохранятся на протяжении нескольких поколений. Дестабилизируется положение в целых регионах, и никого не обходит стороной новая угроза глобального терроризма», — констатировал бывший португальский премьер.

Он призвал жителей планеты дать вместе с ним «общее новогоднее обещание». «Давайте поставим во главу угла достижение мира. Пусть 2017 год станет для всех нас — простых граждан, правительств, руководителей — годом борьбы за преодоление наших разногласий. Давайте проявлять солидарность и сострадание в повседневной жизни и налаживать диалог на основе уважительного отношения друг к другу, невзирая на различия в политических подходах», — заявил Гутерриш, видеозапись обращения которого опубликована на сайте видеохостинга YouTube.

Антониу Гутерриш призвал прекратить огонь на полях сражений, а также добиваться урегулирования конфликтов за столом переговоров. «Мир должен быть нашей целью, нашей путеводной звездой. Я обращаюсь ко всем вам с призывом принять вместе со мной обязательство бороться за мир — сегодня и каждый день. Пусть 2017 год станет годом мира», — подчеркнул он.