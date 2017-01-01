Сегодня вступили в силу новые тарифы на газ.

Напомним, что Тарифный совет ввел дифференцированную систему оплаты некоторых коммунальных услуг.

Так, тарифы на природный газ для потребителей из группы населения, годовой объем потребления которых не превышает 1700 кубометров, оставлен на уровне 0,1 маната за один кубометр. Стоимость одного кубометра газа для населения, объем годового потребления которых превышает 1700 кубометров, установлена на уровне 0,2 маната.

Кроме того, тарифы на газ для предприятий, производящих электроэнергию, установлены на уровне 120 манатов за 1000 кубометров, а для потребителей, не входящих в категорию населения, — на уровне 200 манатов за 1000 кубометров.

Данные тарифы вступили в силу с первого января 2017 года для потребителей из категории населения, для потребителей из других категорий — с первого декабря 2016 года.