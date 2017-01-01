Распространились фотографии президента Ильхама Алиева во время празднования в кругу семьи Нового года.
Распространились фотографии президента Ильхама Алиева во время празднования в кругу семьи Нового года.
Дата: 2017/01/01 9:46
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
588
Темы: Ильхам Алиев
В числе пострадавших в ходе теракта в Стамбуле находится гражданка Азербайджана.
В Гаджигабульском районе совершил суицид 38-летний мужчина.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с совершенным
Армяне обстреляли азербайджанские позиции 92 раза
Сегодня вступили в силу новые тарифы на газ.
Президент поздравил азербайджанцев с Новым годом
Совет финстабильности готовит на 2017 год комплекс мер для поддержания макроэкономической стабильности
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении »Соглашения о финансировании» между Азербайджаном и Европейской комиссией в
В 2016 году ВС Армении 21 611 раз нарушили режим прекращения огня.