

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразили ночью 1 января свои соболезнования в связи с нападением на ночной клуб в Стамбуле, передает РИА Новости.

«2017 год начинается с нападения в Стамбуле. Наши мысли с жертвами и их близкими. Мы продолжаем работать, чтобы предотвращать такие трагедии», — заявила Ф.Могерини в своем «Твиттере».

Также в «Твиттере» генсек НАТО написал: «Трагическое начало 2017 года в Стамбуле. Мои мысли с людьми, пострадавшими от нападения на празднующих Новый год, и с турецким народом».

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, в свою очередь, заявил: «Год начинается ужасом в Стамбуле. Наши мысли обращены к жертвам, их близким и к турецкому народу».