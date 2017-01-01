Посетители ночного клуба в Стамбуле рассказали, как они спасались от террориста, устроившего беспорядочную стрельбу на новогодней вечеринке, передает РИА Новости.

«Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу», — сообщила агентству Ассошиэйтед Пресс Синем Уяник. Она добавила, что ее супруг был ранен при нападении.

«Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине», — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.

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Террорист, напавший на ночной клуб в Стамбуле, ликвидирован силовиками, пишет газета Guardian со ссылкой на представителей турецкого правительства, передает РИА Новости.

Сотрудник издания на месте инцидента сообщает, что полицейские постепенно покидают район рядом с клубом.

Ночной клуб Reina в Стамбуле был атакован в новогоднюю ночь. Как утверждают СМИ, стрельбу открыли люди в костюмах Санта-Клаусов. Злоумышленники были вооружены автоматами Калашникова.

Губернатор Стамьбула Васип Шахин, в свою очередь, уточнил, что атаку, в жертвами которой стали 35 человек, а еще 40 получили ранения, совершил террорист-одиночка.

Клуб Reina находится в районе Бешикташ, который расположен рядом с мостом через пролив Босфор, разделяющим азиатскую и европейскую части Стамбула.

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В Интернете опубликованы кадры с места нападения у ночного клуба Reina в Стамбуле.

Как передает РИА Новости, запись разместил пользователь Twitter Actu17.

На кадрах запечатлен мужчина, который подбегает к зданию и открывает огонь по находившимся около входа людям.

Губернатор Стамбула назвал случившееся терактом, в результате которого погибли 35 человек, еще 40 получили ранения.

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Разведка США предупреждала о теракте в Стамбуле. Об этом заявил владелец стамбульского клуба Reina, где произошла стрельба, пишет газета Hurriyet.

«Американская разведка предупредила о теракте. Семь-десять дней здесь предпринимались усиленные меры безопасности. И что же? Случилось вот это», — сказал владелец ночного клуба.

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При вооруженном нападении на ночной клуб в Стамбуле погибли по меньшей мере 35 человек, еще 40 получили ранения. Такие данные привел губернатор города Васип Шахин, передает Reuters. По его словам, нападение являлось террористической атакой.

Нападение на ночной клуб Reina в округе Отракёй на европейской стороне мегаполиса произошло в ночь на воскресенье, 1 января. Злоумышленник сначала застрелил двух человек, полицейского и гражданское лицо, после чего вошел в клуб и открыл беспорядочную стрельбу в помещении, где в этот момент встречали Новый год около 600 человек.

Сообщалось также, что преступник был одет в костюм Санта-Клауса. Между тем, очевидцы говорят, что нападавших было больше, и они кричали на арабском языке, пишет газета Hurriet.

После нападения некоторые посетители в панике прыгали в пролив Босфор.

В настоящее время в помещении заведения находятся бойцы полицейского спецподразделения и эксперты-взрывотехники. Раненых эвакуируют в медучреждения. Однако где находится преступник, пока еще неясно.