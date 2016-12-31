Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии, предложенную Россией и Турцией, передает РИА Новости. За докумен проголосовали все 15 стран-членов СБ. В принятой резолюции члены Совбеза одобрили достигнутые при посредничестве Москвы и Анкары договоренности, а также указали на «важность их полного и немедленного выполнения».

Ранее сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство». Главные пункты соглашения — прекращение огня в Алеппо, введение бесполетной зоны и поставки гуманитарной помощи.

Между тем Великобритания надеется, что Россия и Турция смогут добиться соблюдения перемирия в Сирии. Об этом заявил представитель этой страны на заседании Совета Безопасности ООН. «Мы призываем все стороны соблюдать перемирие на местах. Те, кто влияют на стороны, особенно российские и турецкие гаранты (перемирия), должны воспользоваться своим влиянием, чтобы добиться, чтобы прекращение огня удержалось. Мы обеспокоены сообщениями о нарушениях на местах», — сказал он.

США, в свою очередь, считают принятую резолюцию сбалансированной. Это отметила заместитель постоянного представителя США при ООН Мишель Сисон. «Мы проголосовали за эту резолюцию, потому что она отражает правильный баланс: осторожный оптимизм и поддержку процесса урегулирования», — подчеркнула Сисон. Она также отметила, что Америка надеется, что перемирие будет выполняться и не будет служить оправданием для дальнейших неприемлемых наступлений. Сисон выразила сожалениюя, что приложения к соглашению о прекращении огня в Сирии, достигнутые при содействии РФ и Турции, пока не стали публичным достоянием.

Тем временем Франция рассчитывает на то, что перемирие будет осуществлено эффективно и немедленно. Главное опасение Парижа связано с серьезным недоверием, которое существует между различными сторонами в Сирии. Об этом сообщил представитель Франции в Совбезе ООН. Он отметил, что «передача политической власти является необходимым условием для достижения мира в Сирии».

СБ ООН ожидает встречи, которая состоится в Астане между правительством Сирии и представителями оппозиции, рассматривая ее в качестве «важной части сирийского политического процесса и важного шага вперед для возобновления переговоров под эгидой ООН в Женеве 8 февраля 2017 года».