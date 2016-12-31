Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не видит смысла в конфронтации с Россией. «В последние дни Трамп говорил своим собеседникам, что не видит больших выгод в этом и считает бессмысленными ссоры с Россией», — пишет The New York Times.

Также, по сообщению газеты, Трамп был «удивлен размерами и возможностями российского ядерного арсенала», о которых его проинформировали на брифингах представители разведки. Ранее Трамп заявил, что не возражает против новой гонки вооружений, однако его советники сказали, что на самом деле будущий глава государства стоит за разоружение.

Не ясно, проинформирован ли Трампа о многомиллиардной программе модернизации ядерных сил, которую предложил уходящий президент Барак Обама, отмечает издание. Пентагон предложил потратить до триллиона долларов на модернизацию средств доставки ядерного оружия, сообщает ТАСС.