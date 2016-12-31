Почти 100 тысяч сотрудников полиции, жандармерии и военнослужащих обеспечат порядок на улицах французских городов в ночь на Новый год. Хотя уровень террористической угрозы во Франции «по-прежнему высок», иностранным гостям не стоит отказываться от посещения французских городов в праздники. «Конечно нужно приезжать в нашу страну, праздновать здесь. Безопасность наших сограждан, равно как и туристов, полностью обеспечена», — заявил министр внутренних дел республики Брюно Ле Ру.
В прошлом году после парижских терактов почти все праздничные мероприятия на новогоднюю ночь были отменены, передает ТАСС.