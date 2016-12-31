31 декабря президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора обсудили договоренности о прекращении боевых действий в Сирии и запуск переговоров с сирийской оппозицией в Астане, передает ТАСС.

«Состоялся телефонный разговор президента Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани, в ходе которого была отмечена значимость достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий в Сирии и запуске переговорного процесса в Астане», — сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры двух стран условились продолжить тесную координацию усилий в целях окончательного урегулирования сирийского кризиса.