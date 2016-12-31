В возрасте 106 лет скончался художник Тайрус Вонг, чьи работы стали основой для мультфильма «Бэмби» от Disney, сообщает People.

Сообщается, что Вонг пришел в студию Диснея в 1938 году, где работал над эскизами Микки Мауса. Впоследствии он посвятил себя созданию мультипликационного героя олененка Бэмби, оригинальный мультфильм о котором вышел в 1942 году.

Вонг также работал в студии Warner Brothers на протяжении двух десятилетий в качестве художника-раскадровщика. Он занимался и собственными проектами, создавая в том числе игрушки, фрески и керамические изделия.

В 2014 году появился документальный фильм о творчестве Вонга.