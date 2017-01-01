Власти Китая сообщили о своих планах запретить всю торговлю слоновой костью к концу 2017 года, пишет The New York Times.

«Это сообщение полностью меняет ситуацию с сохранением численности слонов. С учетом запрета в США на внутреннюю торговлю слоновой костью, можно говорить о том, что два крупнейших рынка слоновой кости приняли меры, которые отзовутся по всему миру», — сказал глава Всемирного фонда дикой природы Картер Робертс.

Отмечается, что, по оценкам исследователей, от 50 до 70% следов всей контрабанды слоновой кости ведут в Китай.