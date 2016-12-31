Французские компании будут обязаны гарантировать сотрудникам право в выходные дни не отвечать на письма в рабочей электронной почте. Соответствующий закон вступает в стране с 1 января, сообщает The Local.

Меры призваны решить так называемую «всегда онлайн» культуру труда, которая привела к всплеску неоплачиваемой сверхурочной работы и работы сотрудников вне офиса.

Согласно новому закону, компании обязаны будут согласовывать с работниками договоренности об их правах и том, как они могут снизить вторжения в их частную жизнь, передает Корреспондент.net.

Если соглашение не будет достигнуто, компания должна опубликовать устав, который бы четко определял требования и права работников в нерабочее время.

Некоторые компании – Volkswagen и Daimler в Германии, атомная компания Areva и страховщик АХА во Франции – уже приняли меры, чтобы ограничить обмен сообщениями в нерабочее время для уменьшения выгорания у работников. В частности, предусмотрено уничтожение электронной почты, которая приходит сотрудникам, пока они находятся в отпуске.