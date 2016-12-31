В Сиднее устроили традиционный фейерверк в новогоднюю ночь. Посмотреть его собрались более миллиона человека. Сотни разноцветных вспышек в небе австралийской столицы можно было наблюдать в течение 12 минут. За это время было запущено 12 тыс салютных залпов, 25 тыс «комет» и 100 индивидуальных пиротехнических изделий. При этом использовалась масштабная праздничная подсветка городских достопримечательностей, в том числе знаменитого моста Харбор-Бридж.

Новый год наступил в Сиднее в 17:00 по бакинскому времени. За час до этого 2017 год встретил новозеландский Окленд, ставший первым в мире крупным городом, оказавшимся в следующем году.