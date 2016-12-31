Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении, которое показали на Дальнем Востоке, рассказал, как можно стать волшебником.

«Каждый из нас в новогоднюю ночь может стать немного волшебником», — цитирует РИА Новости Путина.

По его словам, для этого «просто нужно с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по работе, беречь дружбу, защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать тем, кто ждёт поддержки».

Президент также пожелал россиянам исполнения желаний, мира и процветания.