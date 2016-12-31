Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в своем фейсбуке сообщил, что провел встречу с американской делегацией, в том числе со «старым другом» сенатором-республиканцем Джоном Маккейном.

«Наши люди в Вашингтоне. Мы с лидерами «Рух новых сил» начали последний день года завтраком с делегацией сенаторов, друзей Украины и послом Соединенных Штатов», — написал он.

По словам Саакашвили, его старый друг сенатор Маккейн пошутил в разговоре с экс-руководителем Одесской таможни Юлией Марушевской, что они с Саакашвили «дружат дольше, чем ей лет».

Он добавил, что представил своим американским друзьям украинских политиков нового поколения. «Сейчас Украине и региону как никогда нужна поддержка Соединенных Штатов», — подчеркнул политик.