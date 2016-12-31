Министры иностранных дел Ирана и Сирии Мохаммад Джавад Зариф и Валид Муаллем провели встречу, посвященную режиму перемирия в Сирии, передает РИА «Новости».

«Предметом детальных переговоров и обмена мнениями во время этой проходящей встречи стали последние изменения в Сирии, в том числе устойчивое перемирие, гуманитарная помощь, борьба с террористическими группировками, а также политическая инициатива, необходимая для переговоров и мира в этой стране», — сообщили представители иранского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что встреча прошла в Тегеране.