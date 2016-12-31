В 2016 году ВС Армении 21 611 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщили АПА в Минобороне Азербайджана, в ходе мониторинга было выявлено, что армянская армия в январе обстреливала азербайджанские позиции 3702, феврале – 3491, марте – 3746, апреле — 3597, мае – 2475, июне – 655, июле – 370, августе — 467, сентябре – 460, октябре – 599, ноябре – 733, а в декабре – 1316 раз. Обстрелы производились из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также гаубиц Д-30.

За этот период были обстреляны позиции в Агдамском, Физулинском, Джабраильском, Тертерском, Ходжавендском, Гёранбойском, Газахском, Гедабекском, Товузском, Гёйгёльском и Агстафинском районах, также в Нахчыванской Автономной Республике.

Особенно ожесточенными были обстрелы в апреле. В ходе контрнаступления ВС Азербайджана нанесли ощутимый урон противнику и заметно продвинули позиции. ВС Армении применили против азербайджанской армии запрещенные международной конвенцией вооружения.

В течение года было уничтожено 9 беспилотников ВС Армении. Два армянских беспилотника были уничтожены армянскими военнослужащими по ошибке.

В настоящее время ВС Азербайджана держат под контролем ситуацию на передовой.