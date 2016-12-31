Стратегические валютные резервы Азербайджана составляют 37,3 миллиарда долларов, что достаточно для покрытия 28-месячного импорта товаров и услуг, говорится в обнародованных Центральным банком Азербайджана в субботу основных направлениях денежной политики на 2017 год, передает Тренд.

«Стратегические валютные резервы Азербайджана превышают внешний государственный долг в четыре раза»,- говорится в заявлении ЦБА. В заявлении Центробанка отмечается, что фискальная консолидация и курсовые изменения позволили в значительной степени сэкономить валютные резервы. «И в настоящее время валютные резервы составляют примерно 100 процентов от ВВП»,- говорится в заявлении.