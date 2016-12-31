Президент Белоруссии Александр Лукашенко издал указ, в котором одобрил «проект договора» о Таможенном кодексе ЕАЭС в качестве основы для проведения переговоров.

Указ главы белорусского государства официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале. На проведение переговоров уполномочен Государственный таможенный комитет.

26 декабря в Санкт-Петербурге Таможенный кодекс ЕАЭС был подписан главами России, Казахстана, Армении и Киргизии.

Президент Белоруссии не поехал на саммит в Санкт-Петербург без объяснения причин.