Украинская детская писательница Лариса Ницой в своем фейсбуке пожаловалась на то, что кассир магазина торговой сети «Ватсон» (Watsons) разговаривала с ней на русском языке, сообщает РИА Новости.

«Меня сегодня довели до бешенства… Подхожу к кассе. На новой кассирше лет сорока написано «ученик». Неее, я сегодня не в настроении выслушивать русский, но, несмотря на бейджик, понимаю, что это неизбежно», — написала она.

По словам Ницой, она несколько раз попросила кассира вежливо перейти на украинский язык в общении с ней, но сотрудница продолжала говорить по-русски.

После того как кассир отдала писательнице сдачу, Ницой швырнула в нее мелочью.

«Я вас вежливо попросила обслужить меня на украинском языке! Попросила четыре раза! Я попросила ласково! Я попросила нежно! Я попросила вежливо! Настолько вежливо, что очередь даже не догадалась, что мне что-то не нравится! Вы же не просто не отреагировали на мою просьбу! Вы лепили нагло свое!» — процитировала она свои слова после совершенных действий.

После этого другая сотрудница подошла и извинилась за произошедшее. Тем не менее в своем посте Ницой пригрозила подать на магазин в суд.

«Неуважаемые «Watsons»! Если меня еще раз обслужат в сети «Ватсонса» не на украинском языке, я подам в суд, и это будет не одна гривна убытков хохмы ради, я отсужу у вас за моральную травму, дискриминацию и унижение минимум на квартиру в Киеве и на машину с коробкой автомат», — написала она.

Ницой подчеркнула, что на Украине покупателей нужно обслуживать на украинском языке, как это делается в этой же сети магазинов в Латвии — на латышском, в Литве — на литовском, а в Эстонии — на эстонском.