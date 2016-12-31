Уходящая администрация США, возглавляемая президентом-демократом Бараком Обамаой, своими последними шагами пытается отомстить избранному главе государства республиканцу Дональду Трампу за победу на выборах. Таким ощущением официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась в интервью агентству РИА Новости.

По словам дипломата, сейчас «уходящая администрация не оставляет попыток ухудшить двусторонние отношения, не понимая, что дальше уже некуда». Команда Обамы за месяц до инаугурации Трампа, назначенной на 20 января, принимает «просто абсурдные решения», добавила она (днем ранее Захарова посчитала, что уходящая американская администрация находится «на дне»).