В Москве на улице Восточной расстреляли известного бойца Расула Мирзаева. По предварительной информации, злоумышленники подстерегли Расула около жилого дома, где напали на него с пневматическим пистолетом, произвели несколько выстрелов в лицо и избили битой, сообщает Лайф.

Сейчас боец доставлен в одну из больниц. На месте происшествия работает полиция.

Расул Рабаданович Мирзаев родился 30 марта 1986 года в Кизляре. Российский спортсмен выступает в смешанных единоборствах. Дебютировал в ММА. За время карьеры добился следующих титулов: чемпион России по MMA в весе до 60 кг, обладатель Кубка мира по панкратиону, чемпион мира по боевому самбо, и чемпион мира в весовой категории до 65 кг по версии Fight Nights в рамках турнира «Битва под Москвой — 4».

Добавим, 13 августа 2011 года около ночного клуба «Гараж» Расул Мирзаев ударил 19-летнего студента Ивана Агафонова. Он ударился об асфальт, потерял сознание и был доставлен в больницу. Молодой человек впал в кому через несколько дней скончался.

На бойца завели уголовное дело, в результате судебных разбирательств спортсмен провёл один год в СИЗО вместо первоначальных двух лет лишения свободы. В связи с расследованием 22 августа 2011 года был дисквалифицирован Федерацией самбо России и отстранён от чемпионата мира по боевому самбо, который состоялся в период с 10 по 14 ноября в Вильнюсе.