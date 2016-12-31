Убийство в Билясуваре совершено не одним, а двумя лицами.

Как сообщает Report, эту информацию распространило министерство внутренних дел (МВД).

По информации, сотрудники Билясуварского РОП установили, что задержанная 26 декабря Диляра Оруджалиева вместе со своим братом Хады убила ножом жителя Ярдымлинского района Набиля Рахманова. В результате оперативно-розыскных мероприятий Хады Оруджалиев был задержан.

Расследование продолжается.

Напомним, что житель села Алар Ярдымлинского района Набиль Рахманов утром отправился пасти скот и не вернулся. Отправившиеся на поиск родные обнаружили тело 28-летнего мужчины.