В специальном штабе, созданном в связи с происшествием, произошедшим 15 декабря на нефтесборном пункте №3 Управления по добыче нефти и газа имени Н. Нариманова ПО «Азнефть», согласно разработанному плану операций по поиску и спасению пропавших и определенным поисково-спасательным секторам продолжаются поисковые работы, говорится в заявлении Поисково-спасательного штаба.

Специалисты структур сегодня, как и каждый день, представили доклад в связи с ходом продолжающихся спасательных работ руководящему составу Штаба.

В докладе отмечается, что непрерывные спасательные операции продолжаются в интенсивном режиме на территории протяженностью 165 и шириной 135 километров.

В спасательные работы задействованы корабли ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», водолазное судно «Авиор» и другие вспомогательные корабли Управления водолазных и аварийно-спасательных работ SOCAR, 44 судна и другие плавсредства, шесть вертолетов, принадлежащих министерству обороны, министерству по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службе, SOCAR и ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», а также свыше 700 человек. В то же время, продолжается визуальный поиск на островах Булла, Дувваны и Гиль.

Водолазы Управления водолазных и аварийно-спасательных работ SOCAR поочередно продолжают интесивную чистку места обрушения эстакады на протяжении 24 часов.

В то же время на месте обрушения эстакады 24 часа ведут видео-поиск поисково-спасательные суда «Мамед Сулейманов» и «Тебриз Халибейли», оснащенные подводными аппаратами.