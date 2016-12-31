В декабре текущего года Вооруженные Силы Армении 1316 раз нарушили режим прекращения огня. Как сообщили АПА в Минобороне Азербайджана, в ходе мониторинга было выявлено, что армянская армия обстреливала азербайджанские позиции из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

За этот период были обстреляны позиции в Агдамском, Физулинском, Джабраильском, Тертерском, Ходжавендском, Гёранбойском, Газахском, Гедабекском, Товузском и Агстафинском районах.

В конце декабре была предотвращена попытка армянской диверсионной группы пресечь азербайджано-армянскую границу, в ходе которой пропал без вести азербайджанский военнослужащий Чингиз Гурбанов.

В течение декабря было уничтожено три беспилотника ВС Армении.

Напомним, что в ноябре режим прекращения огня нарушался 733 раза.