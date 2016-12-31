1 января 2017 года в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью и утром местами возможны дожди и слабый туман. Юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 3-5, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 4-6, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится 764 мм рт. ст., относительная влажность ночью составит 80-90%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана местами дожди, в горных районах снег, днем в основном без осадков. Местами ожидается слабый туман, ветер западный.

Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла. В горах ночью 1-6 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.