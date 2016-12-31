Владелец магазина Star GSM Бахтияр Мусаев признан в качестве потерпевшего лица по уголовному делу бывших начальников главных управлений и управлений ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ) генерал-майора Субахира Гурбанова, генерал-майора Теймура Гулиева, генерал-майора Натаван Мурветовой, а также других должностных лиц — Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алыева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова.

Как сообщает Report, согласно обвинительному акту, по инициативе и поручению Ф.Алиева, не имея на то законных оснований, сотрудники магазина Манташов Гярай Низами оглу и Гафаров Турал Агаджафар оглу указаны в качестве членов группировки, якобы незаконно ввозящих в страну мобильные устройства.

Бывший сотрудник МНБ лично подписывал поручения, в которых данные лица указывались в качестве членов группировки в различные даты. После утверждения документов со стороны руководства Т.Гулиев, Ф.Атаев и другие для получения секретной информации прослушивали мобильные телефоны Г.Манташова и Т.Гафарова.

Обвиняемые лица составили заявление от имени условного покупателя Гулиевой Вусалы Апрель гызы о продаже Т.Гафаровым и Г.Манташовым телефонов iPhone 6, ввезенных в страну незаконным путем. В рамках якобы проведенной на основе этого заявления проверки Н.Алиев, З.Мамедов и другие под руководством Ф.Алиева провели незаконную операцию.

В ходе операции сотрудники МНБ изъяли принадлежащие магазину Star GSM 50 телефонов iPhone 6 стоимостью 30 500 манатов. Они также провели незаконный обыск в магазине, изъяв из кассы 70 тыс. долларов США, 30 тыс. манатов, а также планшеты.

Кроме того, кассир магазина Эльнур Аббасов насильно доставлен в министерство, где вместе с Г.Манташовым незаконно удерживался в течение двух суток. Т.Гафаров был незаконно задержан на сутки.

Бывшие сотрудники МНБ, угрожая владельцу магазина Star GSM Б.Мусаеву возбуждением уголовного дела и арестом, а также физическим насилием, потребовали у него 100 тыс. манатов. После того, как Б.Мусаев согласился на их условия, они отпустили сотрудников и вернули изъятые в магазине деньги и планшеты. Б.Мусаев передал им 100 тыс. 440 манатов через своего знакомого.