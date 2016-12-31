Участники «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном» выразили соболезнования семьям погибших в Азербайджане и Армении в результате инцидента на границе 29 декабря. Как сообщает Report, об этом говорится в обращении участников Платформы к народам Азербайджана и Армении.

«К сожалению, бессмысленная война все еще стучится в двери наших народов, унося жизни юношей, как это произошло во время очередного столкновения на границе, произошедшего 29 декабря 2016 года, и мы искренне соболезнуем семьям погибших в Азербайджане и Армении. Будущее наших народов целиком и полностью лежит на наших плечах. Граждане наших стран ожидают движения вперед, хотят идти путем развития и прогресса. Мы все несем ответственность за светлое и мирное будущее наших поколений», — говорится в обращении.

В нем отмечается, что уходящий 2016 год был ознаменован созданием гражданами наших стран «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном»: «Впервые за весь период противостояния гражданские активисты Армении и Азербайджана выступили с миролюбивой инициативой добиться мира между нашими странами и найти долгосрочное решение карабахского конфликта путем диалога в духе общего согласия и понимания».

Отмечается, что эта инициатива получила широкую общественную поддержку со стороны многих политических и общественных деятелей.

«Мы твердо уверены, что цели, провозглашаемые нами, будут способствовать расширению сотрудничества с представителями общественности обеих стран. У нас нет сомнений, что принципиальное и последовательное взаимодействие всех миролюбивых сил, объединившихся вокруг «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном», позволит избавить наши народы от ненависти и вражды по отношению друг к другу, приведет к урегулированию карабахского конфликта и установлению долгожданного и прочного мира между Арменией и Азербайджаном», — говорится в обращении.

Документ подписали с азербайджанской стороны — член Совета Правления Азербайджанской общины Нагорного Карабаха Ровшан Рзаев, профессор Бакинского государственного университета Кямиль Салимов, председатель общественного объединения «Поддержка развития связей с общественностью» Шалаля Гасанова, председатель общественного объединения «Общество защиты прав азербайджанских женщин имени Диляры Алиевой» Новелла Джафарова, гражданская активистка Пярваня Мамедова, член Союза журналистов Азербайджана Расим Агаев; с армянской стороны — правозащитник, писатель Ваге Аветян, лидер общественного объединения «Национальное освободительное движение Армении» Ваан Мартиросян, заместитель председателя общественного объединения «Меридиан» Сюзан Джагинян, член Союза писателей Армении Ваагн Карапетян, гражданская активистка Анаит Синанян, гражданский активист Армен Карапетян.