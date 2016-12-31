Спикер российского президента Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на свои закрытые глаза во время послания главы государства Федеральному Собранию. Как он уточнил в эфире юмористической передачи «Международная пилорама» на телеканале НТВ, камера показала его в момент «максимальной концентрации», сообщает Росбалт.
Дата: 2016/12/31 23:17
Раздел: СНГ
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