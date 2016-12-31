Спикер российского президента Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на свои закрытые глаза во время послания главы государства Федеральному Собранию. Как он уточнил в эфире юмористической передачи «Международная пилорама» на телеканале НТВ, камера показала его в момент «максимальной концентрации», сообщает Росбалт.

«Через два часа звонит Путин… Он говорит: «Дмитрий Сергеевич, вот эти моменты, акценты, как вы считаете, как они прозвучали?». Я говорю: «Владимир Владимирович, великолепно, мне кажется, это прямо в цель, это достигло аудитории». И после небольшой паузы прозвучал вопрос: «А вы откуда знаете, Дмитрий Сергеевич?» — сказал Песков.

Он признался, что не знал, что ответить: «Я стал мычать нервно. И голос мне тихо сказал: «Вы же спали все время, Дмитрий Сергеевич»». В ответ на вопрос ведущего программы Тиграна Кеосаяна о том, какое у него в тот момент было состояние, Песков сказал: «Суицидальное». В то же время представитель Кремля объяснил, что в такие моменты, как этот, у него наступает сверхконцентрация, и он прикрывает глаза, чтобы лучше понять смысл сказанного.