Власти Израиля выпустили предупреждение об угрозе террористических нападений на туристов в Индии, рекомендовав жителям избегать людных мест во время празднования Нового года, сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению контртеррористического бюро Израиля, особую осторожность стоит соблюдать на юго-западе Индии.

Туристам следует избегать людных мест, в том числе пляжных вечеринок, клубов и рынков. Бюро также призвало израильские семьи связаться с родственниками в Индии и сообщить им об угрозе.

Израиль регулярно выпускает подобные предупреждения в преддверии праздников, однако на этот раз документ был опубликован в пятницу вечером, после начала иудейского шаббата, когда правительственные учреждения уже не работают.

В ведомстве не сообщили, почему предупреждение было выпущено именно сейчас.