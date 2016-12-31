В США в возрасте 86 лет скончался предприниматель и промоутер Алан Уильямс, который считается первооткрывателем и первым менеджером группы «Битлз».

Родившийся в пригороде Ливерпуля, Уильямс в 1957 году открыл кофейню «Джакаранда», которая стала популярным местом среди местных молодых музыкантов.

Пол Маккартни, Джон Леннон и однокурсник Леннона Стюарт Сатклифф, посещавшие клуб, попросили у Уильямса разрешения сыграть в «Джакаранде».

С 1960 по 1961 год Уильямс уже работал менеджером «Битлз» и смог организовать для группы первые концерты в Британии и Гамбурге. На выступление в Гамбурге он лично отвез музыкантов на арендованном фургоне.

Их пути с группой разошлись в 1961 году, и в следующем январе музыканты подписали пятилетний контракт с Брайаном Эпштейном.

Уильямс в соавторстве написал мемуары под названием: «Аллан Уильямс: Человек, потерявший «Битлз».

В 2010 году Уильямс сказал порталу Liverpool Echo: «Я был просто рад быть там в 60-х, у истоков все этого».