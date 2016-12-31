Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Хайдаром аль-Ибади.

Как сообщает агентство Анадолу, собеседники обсудили двусторонние отношения Турции и Ирака и пути совместной борьбы с терроризмом.

Стороны также подчеркнули важность усиления диалога Турции и Ирака и высоко оценили прогресс, достигнутый в последнее время в указанном направлении.

Отмечено, что предстоящий визит премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма в Багдад, намеченный на январь следующего года, является хорошей возможностью для усиления двусторонних отношений и обмена мнениями.