В результате двух взрывов в центре Багдада погибли, по последним данным, 28 человек. Об этом сообщает Associated Press.

Число пострадавших также возросло — до 54 человек. По данным агентства, полицейские склоняются к версии, что оба взрыва произвели смертники.

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В результате взрыва в центре Багдада погибли по меньше мере 18 человек, еще 43 пострадали, сообщает Al Jazeera.

Инцидент произошел на многолюдном рынке в центральном районе города Аль-Синак. Как сообщается, произошло в общей сложности два взрыва.

Полиция подтвердила инцидент. Источники сообщают, что число погибших может возрасти.